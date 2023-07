Zaki, l'Università poi festa in piazza. Meloni: "Obiettivo raggiunto, non mi aspetto riconoscenza"

Patrick Zaki sarà domani sera nella sua amata Bologna dove arriverà dopo lo sbarco all'aeroporto di Malpensa. Dopo la grazia concessa il 19 luglio dal presidente egiziano Al Sisi e dopo un calvario durato quasi 3 anni e mezzo, il ricercatore e attivista per i diritti umani sarà all'università Alma Mater, dove si è appena laureato. E' stato l'Ateneo ad annunciare che aspetta il ricercatore per una conferenza stampa fissata alle 20.30 in rettorato, mentre d'intesa con il Comune è in programma una grande festa pubblica per celebrare il ritorno di Patrick.

"Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo e l'abbiamo fatto", ha detto in serata al Tg1 la premier Giorgia Meloni parlando della liberazione di Zaki con riferimento al rifiuto da parte dell'attivista egiziano dell'aereo messo a disposizione dal governo. "La grazia concessa a Patrick Zaki è un altro segno del rispetto che l'Italia ha in questo momento e anche di un approccio diverso inaugurato con i paesi del Nord Africa, un approccio rispettoso pur con le differenze che esistono tra noi".