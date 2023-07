Zaki, la fidanzata: "Svolta drammatica impensabile"

"Non ci aspettavamo questa svolta drammatica. Siamo stati presi in contropiede". Lo spiega a La Repubblica Reny Iskander, la fidanzata di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna condannato dalla Procura di Mansoura ad altri 14 mesi di carcere - oltre ai 22 già scontati - dopo l'arresto nel febbraio 2020. Zaki e Iskander sono ufficialmente fidanzati e a settembre dovrebbero sposarsi.



"Pensavamo ci sarebbe stato un altro rinvio, o una data per il verdetto", racconta la ragazza al quotidiano nell'intervista, "Non il verdetto. Era impensabile: Patrick non ha fatto nulla in queste settimane o in questi mesi per cui dovesse tornare in carcere. Prima di arrivare a Mansoura abbiamo parlato del fatto che avremmo fatto rientro al Cairo, appena finita l'udienza, come sempre abbiamo fatto in questi mesi: udienza dopo udienza. E del fatto che saremmo andati al mare nel fine settimana: per festeggiare insieme la nostra laurea".



Alcuni 'contestano' a Patrick di non aver mantenuto un basso profilo. "Patrick è una persona dal cuore d'oro", chiarisce la fidanzata, "Non può vedere una crisi umanitaria o politica, migliaia di rifugiati in strada o una guerra in corso e stare zitto sapendo di avere una voce che la gente ascolta. Si è occupato di questioni internazionali, di diritti umani, non di questioni interne all'Egitto".



"Poco dopo essere uscito di prigione mi ha chiesto ufficialmente di sposarlo", ricorda Reny Iskander, "Naturalmente ho detto sì e abbiamo fatto la festa di fidanzamento. Abbiamo fatto moltissime cose, cercando di recuperare il tempo perduto. Abbiamo studiato, abbiamo scritto le nostre tesi in contemporanea e in contemporanea le abbiamo discusse e ci siamo laureati: io ero a Bologna e lui al Cairo. Era dispiaciuto di non essere con me all'università, ma felice della laurea, del voto, delle reazioni della gente. Allo stesso tempo abbiamo cercato una casa dove andare a vivere dopo il matrimonio e dopo tanto cercare l'abbiamo finalmente trovata. La stiamo rinnovando in questi giorni, dovrebbe essere pronta per la fine del mese.



E infine nelle ultime settimane ci siamo concentrati sui preparativi del matrimonio: è tutto pronto, non posso pensare che ora lui potrebbe non esserci. E alla fine, in questi giorni, abbiamo parlato tanto di questo week end al mare, che doveva essere il nostro modo per festeggiare la laurea. Io ero a Bologna, lui qui, c'era l'udienza: non c'era stato modo di farlo prima. Aspettavamo questa piccola vacanza con tantissima gioia".



"Adesso vorrei solo che tornasse libero in tempo per il nostro matrimonio. Ho il vestito pronto e la casa sarà pronta: tutto è pronto, ma ora tutto rischia di essere inutile e io non posso crederci", conclude la ragazza, "Io e Patrick vogliamo solo iniziare la nostra vita insieme: una vita, ci tengo a dirlo, che non sarà lontana dall'Egitto. Il nostro futuro è qui. Patrick non vuole scappare né andare a vivere all'estero. Andremo all'estero per esplorare nuove opportunità, se ci saranno, e se e quando il suo divieto di espatrio sarà revocato. Ma sarà solo per un po'. Le nostre famiglie sono qui, i nostri amici sono qui, la nostra vita insieme sarà qui. Amiamo il nostro Paese, non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo".