Zaki, l'arrivo previsto domani a Malpensa, poi in serata a Bologna per la festa in suo onore

Non è previsto alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto. Invece, in serata alle 20.30, sarà al centro delle domande dei giornalisti presso il Rettorato dell'Università di Bologna alla presenza del rettore Giovanni Molari e della professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma seguito dall'attivista egiziano. Lo comunica la stessa Alma Mater . D'intesa con il Comune di Bologna, è in programma anche una festa pubblica in piazza Maggiore.

Lo studente egiziano dell'UniBo ha scelto un rientro in Italia “in autonomia” rifiutando un volo di Stato italiano.

Un incontro con Patrick Zaki? Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani "non è previsto". "Noi ci siamo preoccupati di tutelare un giovane che era detenuto, condannato, per restituirgli la libertà, visto che è un giovane che aveva studiato e si era laureato in Italia - ha spiegato a Paestum -. Poi il resto sono sue scelte, come venire in Italia, quando stare. A noi interessava la liberazione del giovane, ci siamo impegnati su questo fin dall'inizio".

Ieri sera rimpatriata tra attivisti per festeggiare. Tra i presenti all'incontro in un appartamento del Cairo c'era anche Mohamed El-Baqer, l'avvocato e difensore dei diritti umani graziato insieme a lui dal presidente egiziano al Sisi. È quanto emerge da immagini pubblicate la scorsa notte su Facebook dall'amica Yousra El Klesly e dalla sorella Marise, anch'ella presente all'incontro assieme a Reny Iskander, la fidanzata del ricercatore egiziano. Fra gli altri si notano Ahmed Harara, il cosiddetto 'medico cieco' che perse entrambi gli occhi per colpi sparati dalla polizia in due diverse manifestazioni del gennaio e novembre 2011, l'anno della prima rivoluzione egiziana, quella che spodestò l'autocrate Hosni Mubarak.

In una foto abbracciato a Patrick ed El Baqer, e in una di gruppo col bicchiere in mano, compare anche Gasser Abdel-Razek, già direttore esecutivo di Eipr, l'ong egiziana per cui ha lavorato l'attivista laureato in studi di genere a Bologna. L'incontro con El-Baqer era stato pubblicizzato da Patrick ieri sera su Twitter con riferimento all'attivista graziato mentre stava scontando dal 2021 una pena a quattro anni di reclusione inflitta soprattutto per adesione alla Fratellanza musulmana, messa in al bando in Egitto. L'attivista era in carcere, dapprima in custodia cautelare, fin dal settembre 2019.