Zucchero ricorda Sinead O'Connor, "voce d'angelo riposa in pace". Garbage: "Buona fortuna"

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Sinead O'Connor, scomparsa all'età di 56 anni, dopo dopo un lungo periodo di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute.

"Abbiamo il cuore spezzato. Questo mondo disgustoso l'ha spezzata e ha continuato a spezzarla. Buona fortuna cara fragile colomba. Grazie per tutta la bellezza e tutti i saggi insegnamenti che ci hai offerto. Non ti auguro altro che pace e ti amerò per sempre". Così il gruppo dei Garbage saluta una tra le voci più affascinanti degli anni Ottanta e Novanta.

Il leader degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan scrive: "Fieramente onesta, dolce e divertente, aveva talento in modi che non sono sicuro li capisse completamente. Ma Sinead è unica come una figura della nostra generazione perché è sempre stata fedele alla voce penetrante dentro e fuori. E per questo la ammirerò e la rispetterò sempre. E non dimenticate mai che è stata cancellata per un atto di semplice resistenza. Il suo crimine? Strappare una foto". Il riferimento è al controverso gesto contro la Chiesa cattolica al Saturday Night Live del 1992, quando strappò la foto di Giovanni Paolo II per protestare contro le accuse di pedofilia nella chiesa degli Stati Uniti d'America

Zucchero Fornaciari in un post su Instagram scrive. "Nothing compares 2 U...voce d'angelo. R.I.P", con il video di 'Va pensiero', la canzone cantata in duetto con Sinead O'Connor nel 1999.

"Sono davvero triste per la scomparsa di Sinéad O'Connor. La sua musica era amata in tutto il mondo e il suo talento era

ineguagliabile e senza paragoni. Condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno amato la sua musica". Così, in un post su Twitter, il primo ministro irlandese Leo Varadkar.