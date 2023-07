Zuppi al convegno sul Codice di Camaldoli: cercare sempre vie di pace, oggi la politica è ignorante

“Dobbiamo constatare che la pace non è mai un bene perpetuo, neanche in Europa. Questa consapevolezza dovrebbe muoverci a responsabilità e decisioni!” esorta il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, nella sua prolusione al convegno “Il Codice di Camaldoli”, ricordandone la nascita nel luglio 1943 “in uno dei momenti più bui della lunga notte della guerra”.

“Anche allora c'era un Papa che - come oggi Francesco - parlava senza sosta di pace: Pio XII. Perché la posizione dei Papi del Novecento - tutti - è farsi carico del dolore della guerra, cercando in tutti i modi vie di pace, curando le ferite dell'umanità e favorendo la soluzione dei problemi” ha proseguito il cardinale romano.

Il presidente Cei, reduce dalla missione di pace per conto del papa a Washington, dopo essere stato anche a Kiev e a Mosca ha ricordato che “Pio XII credeva nella pace e si pose con forza il problema del ‘dopo’: ricostruire la società e l'ordine internazionale. Lo fece tra l'altro attraverso i discorsi e i radiomessaggi, nei quali indicò il grande obiettivo: cercare la pace come fondamento di una convivenza civile liberata dall'odio e dai conflitti. Una grande costruzione collettiva, cui i cattolici - insieme a tanti altri - dovevano mettere mano da subito”.

“La presenza politica, che avrebbe segnato la ricostruzione e decenni successivi, rinasceva dal grembo della cultura” ha aggiunto Zuppi: “Uno dei problemi di oggi è invece proprio il divorzio tra cultura e politica, non solo per i cattolici, consumatosi negli ultimi decenni del Novecento, con il risultato di una politica epidermica, a volte ignorante, del giorno per giorno, con poche visioni, segnata da interessi modesti ma molto enfatizzati, molto polarizzati”.

Il cardinale arcivescovo di Bologna ha sottolineato, tra le altre cose, che “l'infiacchimento della democrazia è sempre un cattivo presagio per la pace”, aggiungendo che “bisogna risvegliare gli sguardi e le menti, per superare il circolo vizioso per cui tutto diventa impossibile”.

“Ecco perché Francesco insiste sulla pace anche quando sembra difficile o sulla fraternità anche quando dilaga l'estraneità, o la chiusura dei populismi” ha avvertito ancora il presidente Cei. “L'insistenza sugli obiettivi massimi sfida il senso comune che, insegna Manzoni, resta nemico del buon senso”.

Poi un invito a chi si professa cristiano-cattolico in politica: “Oggi la democrazia appare infragilita e in ritirata nel mondo. Ecco un campo cui i cristiani devono applicarsi, interrogandosi su come deve essere la democrazia nel XXI secolo, vivere quell'amore politico senza il quale la politica si trasforma o si degenera”.

Secondo Zuppi, “i credenti devono avere il coraggio, nel rispetto delle diverse sensibilità, di interrogarsi dialogando e ascoltandosi, che vuol dire ispirarsi al Vangelo nella costruzione della comunità umana. Lo devono fare singolarmente, ma anche insieme, perché solo attraverso un lavoro comune possono mettere a fuoco principi dell'ordine sociale, per usare il linguaggio del Codice”, ha sottolineato il cardinale. “I protagonismi indeboliscono se non sanno scegliere l'umiltà del confronto e del pensarsi insieme! E quanto è necessario raggiungere una ‘massa critica’ più solida e visibile, coinvolgendo anche il terzo settore e le forze sociali che rappresentano la ricchezza di riflessione e di impegno diffuse nel tessuto profondo delle nostre comunità” ha aggiunto il presidente Cei.

In un altro passaggio del suo discorso, Zuppi ha invitato a “diffidare di una politica così ma spesso ne finiamo vittime, presi dall'inganno dell'agonismo digitale che non significa affatto capacità, conoscenza dei problemi, soluzione di questi. Cioè, il tradimento della politica stessa!”.