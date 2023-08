Alcaraz, vince ma quanta fatica. Costretto agli straordinari contro Hurkacz

E' stato costretto agli straordinari lo spagnolo Carlos Alcaraz: il numero uno del mondo, soffre, ma alla fine si qualifica per i quarti di finale dopo una rimonta contro il polacco Hubert Hurkacz, n.17 ranking ATP. Perso il primo set 6-3, Alcaraz ha incominciato a macinare il proprio tennis per piegare la resistenza di un Hurkacz, ma non è stato lucidissimo in alcune fasi della sfida. Comunque ha piegato con grande tenacia il polacco nei restanti due set con un doppio 7-6. Approda dunque ai quarti e giocherà contro l’americano Tommy Paul, che l’anno scorso lo eliminò dal torneo. Paul, testa di serie n.12, ha battuto piuttosto nettamente l’altro statunitense Marcos Giron, n.70 ATP con il punteggio di 6-3 6-2.