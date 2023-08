Borse caute, gas naturale in forte calo

E' stata una seduta piuttosto volatile per le borse europee, che alla fine chiudono tutte in rialzo ma senza lo slancio della mattinata: Milano chiude a +0,24%, Francoforte a +0,15% e Parigi a +0,08%, mentre Londra - controcorrente - spicca a +0,68%.

Gli indici Pmi relativi ai servizi in Germania, Francia e in generale nell'Eurozona hanno deluso gli analisti. In calo anche la fiducia dei consumatori europei.

A Wall Street invece procede euforico il Nasdaq, in rialzo di un punto e mezzo, in attesa dei risultati di Nvidia che potrebbero essere realmente da record anche per il mercato tech americano.

L'euro - dopo la delusione dei dati tedeschi - ha frenato bruscamente e chiude a 1,0850 contro il dollaro.

Il gas naturale ancora sull'ottovolante a causa delle trattative in Australia per scongiurare un maxi sciopero nel sito di liquefazione più grande del paese: il blocco - annunciato per il 2 settembre - avrebbe gravi contraccolpi anche in Europa. Ad Amsterdam il prezzo scende sotto i 38 euro e megawatt/ora, cedendo il 12% rispetto a martedì.