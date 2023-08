Borse negative, incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali

L'incertezza ha preso il sopravvento.

Le borse hanno virato in rosso in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve al simposio di Jackson Hole, domani sera (ora italiana). I segnali contrastanti in arrivo dall'economia statunitense - buone notizie per l'occupazione, cattive per gli ordini di beni durevoli- rendono complessa qualsiasi previsione sulla prossima mossa di politica monetaria.

Wall Street procede negativa (nonostante il trimestre straordinario per Nvidia, che dall'inizio dell'anno ha guadagnato in borsa il 230%). Il calo di New York influenza le chiusure delle borse europee.

Milano termina a -0,57%, Francoforte a -0,68%, Parigi a -0,44%.

L'euro continua a mostrare il suo lato più debole: 1,0829 il cambio con il dollaro.

Il gas naturale prosegue in netto calo (sotto i 32 euro per megawatt/ora): ancora in corso le trattative in Australia per scongiurare un maxi sciopero nel settore del Gnl.