Mondiali a Atletica di Budapest, stasera la staffetta 4X100 con Jacobs: diretta alle 21.40

Oggi è penultima giornata ai Mondiali di atletica a Budapest. Molta attesa per le due staffette 4×100 che hanno incantato ieri sera: la nazionale italiana maschile si è qualificata prima in semifinale con un tempo di 37"65. Ottima prova per la squadra composta da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu che si lasciano alle spalle Sudafrica, Gran Bretagna e Brasile. Il tempo degli azzurri è di due centesimi migliore rispetto ai 37"67 con cui gli Stati Uniti, grazie a Coleman, Kerley, Carnes e Smith, vincono l'altra semifinale davanti a Giamaica (37"68) e Giappone (37"71).

Questa sera alle 21.40 dunque la finale maschile, cui partecipano anche Francia e Brasile.

Stasera tocca anche a Claudio Stecchi nella finale dell’asta e a Nadia Battocletti nella finale dei 5000.

Si spera nell'Italia anche nella giornata conclusiva, soprattutto con le staffette 4×400.

Questi i quartetti delle staffette 4x400 azzurre che correranno in batteria. Uomini: Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio. Donne: Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan. Batterie maschili dalle 19.30 (gli azzurri nella seconda, alle 19.42): Italia con Giamaica, Belgio e Olanda.

A seguire le sfide femminili dalle 19.55, anche qui con l’Italia nella seconda batteria, alle 20.07, opposta a Stati Uniti e Gran Bretagna. Per entrare in finale bisogna entrare tra le migliori tre, oppure correre uno dei due tempi di recupero.