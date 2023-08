38 ore su una tavola nel mezzo dell'oceano: quattro surfisti trovati vivi al largo dell'Indonesia

Brutta avventura, ma con lieto fine, per quattro surfisti australiani dispersi in mezzo all'oceano: scomparsi dopo che la loro barca è stata colpita da una tempesta in una remota area dell'Indonesia, sono stati salvati dopo più di 38 ore in mare. Lo hanno comunicato i genitori, come riporta la Cnn.

Gli australiani Steph Weisse, Will Teagle, Jordan Short e due cittadini indonesiani sono stati trovati "a dondolare sulle tavole da surf" da una barca charter coinvolta nelle frenetiche operazioni di ricerca. Il video drammatico di quel momento ha mostrato i naufraghi bloccati sulle loro tavole che applaudivano e urlavano insieme ai loro soccorritori mentre si rendevano conto di essersi ritrovati in una vasta distesa dell'oceano. Dopo altre ricerche è stato ritrovato l'australiano Elliot Foote, tuttavia un membro dell'equipaggio indonesiano rimane disperso. Il padre ha detto che si era separato dal gruppo perché era andato a cercare assistenza. La barca era stata vista l'ultima volta domenica sera dopo aver incontrato maltempo e forti piogge durante un viaggio verso la remota isola di Pinang da Nias, una popolare destinazione per il surf a circa 150 chilometri dall'isola indonesiana di Sumatra.

Una seconda barca era riuscita a raggiungere la destinazione, facendo così scattare l'allarme. Mentre le autorità indonesiane conducevano operazioni di ricerca e salvataggio con il sostegno del Dipartimento australiano per gli affari esteri e il commercio, le famiglie dei quattro australiani hanno affermato che le barche da surf charter hanno fatto la differenza utilizzando la loro conoscenza delle correnti per individuare i dispersi alla deriva.

