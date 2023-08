A luglio record europeo nel traffico aereo: superato il milione di voli, è la prima volta dal Covid

A luglio i voli nei cieli d’Europa hanno sfondato il tetto del milione, per la prima volta da settembre 2019, quindi prima della pandemia di Covid. Lo certifica Eurocontrol, l'ente europeo per il controllo del traffico aereo, segnalando che i voli sono aumentati in media del 7% rispetto a luglio 2022. In circa la metà dei Paesi membri osservati da Eurocontrol, i livelli di traffico sono superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell'Europa sud-orientale. E tutto questo, a dispetto dei vari disagi causati alle rotte aeree da condizioni meteo avverse e problemi connessi (incendi, cancellazioni, dirottamenti).

In questo senso, emblematico in Italia è il caso dello scalo di Catania che, a causa dell’incendio divampato lo scorso 17 luglio, ha visto ridursi drasticamente il proprio traffico in arrivo e in partenza, con un intero terminal messo fuori gioco e l’annesso corollario di disagi, cancellazioni e dirottamenti.

Nella gestione del flusso del traffico aereo a luglio, Eurocontrol ha rilevato ritardi legati alle condizioni meteorologiche di oltre due volte e mezzo superiori allo stesso mese del 2022, a causa del meteo estremo sperimentato in tutta Europa. L'impatto principale dovuto a temporali e altre condizioni atmosferiche avverse è stato osservato in particolare in Germania, Ungheria e Serbia. Negli aeroporti, i maggiori ritardi legati al meteo si sono verificati a Francoforte, Londra Gatwick e Monaco.

Complessivamente, osserva ancora l'ente, escludendo l'impatto del meteo, i ritardi si sono ridotti di quasi un quarto, a 2.5 minuti per volo, nonostante la crescita del traffico del 7%. Tenendo invece in considerazione le condizioni meteorologiche avverse, i ritardi sono aumentati, in media, marginalmente da 3,9 a 4,1 minuti per volo.

Questo tipo di ritardi di gestione, precisa Eurocontrol, “costituiscono solo una piccola parte dei ritardi totali subiti dai passeggeri”. Guardando alla puntualità complessiva, il quadro dei ritardi nella programmazione delle compagnie aeree e ritardi a terra “è stato leggermente migliore rispetto a luglio 2022, sebbene ancora al di sotto del livello del 2019”.