A Piazza Affari rialzo corale, negli Usa scendono i posti di lavoro vacanti

Le borse europee oggi sono in rialzo, per il terzo giorno di fila, nonostante siano arrivati nuovi dati negativi sulla fiducia dei consumatori in Germania. A Milano l'indice Ftse Mib sale dell'1,01%, dopo il +1,19% di ieri. A Piazza Affari il rialzo riguarda tutti i titoli del Ftse Mib, fa eccezione solo Nexi, -0,33%. A Wall Street dopo un avvio in lieve calo, gli indici sono in salita, +0,45% per l'S&P500. A giugno i prezzi delle case negli Stati Uniti sono cresciuti dello 0,9% rispetto a maggio, secondo l'indice S&P Case-Shiller. Alle 16 è invece risultato in calo il numero dei posti di lavoro vacanti, scesi da 9,16 a 8,827 milioni. I dati più significativi della settimana saranno quelli sull'inflazione: domani ci saranno quelli relativi a Spagna e Germania, giovedì quelli di Italia, Eurozona e l'indice delle spese per i consumi personali negli Stati Uniti. Numeri che orienteranno le decisioni delle banche centrali di Stati Uniti ed Eurozona. Tra i titoli, Tim +0,67% dopo il +3% di ieri. Movimenti legati al Dpcm che ha reso operativo l'accordo per l'ingresso del ministero dell'economia e finanze nella rete Tim assieme al fondo KKR. In evidenza anche le società legate alla famiglia Agnelli. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, John Elkann ha lasciato a sorpresa la presidenza della Giovanni Agnelli Bv, cioè la cassaforte che controlla il 52% di Exor, la holding della famiglia. A succedergli sarà l'avvocato olandese Jeroen Preller, partner dello studio legale che assiste la galassia Agnelli in molte operazioni. La decisione di Elkann sembra legata alla volontà di concentrarsi su ruoli operativi. Il titolo Exor segna +0,25%. Nella notte rialzi anche per le borse asiatiche, soprattutto per Shanghai, +1,20%, e Hong Kong, +1,93%. Dopo la notizia di ieri del dimezzamento delle tasse sulle transazioni finanziarie, oggi ci sono state le indiscrezioni rilanciate dall'agenzia Bloomberg, secondo cui le più grandi banche cinesi statali si stanno preparando a tagliare i tassi di interesse sui mutui e sui depositi esistenti.