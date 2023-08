Addio a Federico Bahamontes, Aquila di Toledo

Alejandro Martin Bahamontes, meglio noto come Federico Bahamontes, è deceduto questa notte. L'Aquila di Toledo, così era soprannominato il campione del ciclismo spagnolo, aveva 95 anni ed era il più anziano vincitore del Tour de France ancora in vita. Scalatore fine, anzi purissimo, forse il primo vero specialista della storia, benché prima di lui i Bartali, i Coppi, i Gaul e via dicendo in salita sapevano eccome fare la differenza. Ma Bahamontes era diverso: per lui la sofferenza era rappresentata da una tappa pianeggiante, senza alcun dislivello rilevante, di quelle che in giro se ne vedono a iosa, ma che nulla hanno a che vedere col fascino delle montagne.