Afa, continua l'onda rossa di Nerone. Gli italiani attendono Poppea: previsti fino a -15 gradi

Notti tropicali che spezzano il sonno e il riposo. Condizionatori che non riescono a rinfrescare l'aria nelle case, con le mura esterne sottoposte al caldo rovente per troppe ore durante il giorno.

Nerone non molla la presa e non lo farà fino a domenica, quando arriveranno i primi, sospirati, temporali in Nord Italia e l'abbassamento delle temperature che toccherà nei giorni successivi il centro e, solo in parte, poi, il sud.

Confermati anche per oggi 17 bollini rossi sui 27 siti cittadini monitorati dal ministero della Salute.

Conquistano di nuovo il gradino più alto del podio le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Nella giornata di domani si aggiungeranno anche quelle di Bari e Campobasso.