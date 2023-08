Afghanistan: la storia di un pastificio, gestito da donne, a due anni dall'arrivo dei talebani

“In due anni l’Afghanistan è diventato il paese più repressivo al mondo nei confronti delle donne. Anche le voci libere, le minoranze etniche e religiose, la comunità Lgbtqia+ vivono una realtà sempre più difficile”. Lo scrive su Twitter Amnesty International Italia, pubblicando un approfondimento sulla situazione nel Paese asiatico a due anni dal ritorno al potere dei talebani. Il report prosegue: “I talebani, che sono le autorità di fatto del paese, hanno commesso un'infinità di violenze e violazioni dei diritti umani in totale impunità. In due anni hanno sistematicamente smantellato le istituzioni chiave per la protezione dei diritti umani e represso la libertà di espressione, associazione, il diritto a un processo equo e altri diritti umani. I diritti fondamentali delle donne e delle ragazze sono stati soppressi. I diritti umani sono sotto attacco su tutti i fronti. Mentre la popolazione afgana continua a sfidare questa tempesta, noi dobbiamo essere al suo fianco e difendere il suo diritto a vivere in libertà, dignità e uguaglianza”.

In questo quadro drammatico raccontiamo una storia di coraggio, di resilienza, di rinascita e di cooperazione. Protagoniste le donne e un legame nato tra Italia e Afghanistan complice la “pasta” e la sua produzione. La storia nasce nel 2018 quando una donna afgana, Sima, crea un piccolo pastificio con 9 donne impegnate nella parte produttiva con contratti con ministeri, ONG e ospedali locali per la vendita della pasta. È stato insignito nel 2018 del premio “Bibi Khadija Annual Award” (un premio della Camera di Commercio femminile dedicato alle donne imprenditrici il cui lavoro ha un impatto concreto in Afghanistan), che ne ha riconosciuto la qualità di produzione e le potenzialità. Con l’arrivo dei talebani nell’agosto 2021 e le limitazioni messe in atto nei confronti delle donne, tutto è cambiato: il materiale è stato requisito, le donne mandate a casa, il pastificio obbligato a chiudere. “Sono riuscita a portare via solo le macchine a manovella per fare la sfoglia”, ricorda Sima. Nel pastificio lavoravano donne che spesso erano le sole a dare sostentamento alla propria famiglia. Ed è in quel momento che nasce una collaborazione con l’Italia grazie a “She Works for Peace”, associazione no-profit che supporta l’imprenditoria femminile in Afghanistan, e la cooperativa Girolomoni attiva nel settore dell’agricoltura biologica, che ha permesso a Sima di riaprire il pastificio. In casa con strumenti all’inizio quasi rudimentali ma che ha dato un futuro e un beneficio economico alle donne impegnate nell’attività.

Cooperativa Girolomoni progetto Afghanistan

Ma la collaborazione non si è fermata ed in un anno ha raccolto intorno al progetto altre aziende italiane, tutte del settore della pasta (dal Molino Grassi, la Sima Impianti - che ha anche il nome della protagonista della storia- , la Landucci e la Ricciarelli). Il progetto è nato con l’idea di sostenere questo gruppo di donne e contribuire in modo concreto a ricostruire il tessuto sociale ed economico di una comunità, andando oltre l’iniziativa isolata: “Grazie ai nuovi compagni di strada – dice Maria Girolomoni– abbiamo creato una rete che affiancherà il pastificio anche in una possibile evoluzione tecnica, fornendo non solo risorse ma competenze specifiche. La speranza è che il successo del pastificio possa rappresentare per queste donne un’occasione di riscatto”. Dopo le difficoltà della riapertura, oggi l’attività è in crescita: dai due giorni iniziali, il pastificio è passato ad essere operativo 5 giorni la settimana; vengono impiegati circa 100 kg di farina al giorno, da cui si ottengono oltre 670 confezioni di pasta. L’azienda è in attivo e le richieste superano l’attuale capacità produttiva. Il piano di espansione punta ad ampliare gli spazi (dalle due stanze attuali), acquisire nuovi macchinari e assumere altro personale (l’obiettivo è impiegare 50 donne). Una crescita che è il simbolo delle energie, spesso sotterranee ma non domate, che percorrono il Paese malgrado il contesto difficile, soprattutto per le donne. “Sima non vuole fermarsi qui, e neanche noi - sottolinea Selene Biffi, fondatrice di She Works for Peace e motore di questo progetto – questa esperienza mostra una realtà in Afghanistan di cui si parla poco: le donne non solo stanno fronteggiando un contesto difficile, ma vogliono anche inseguire le loro ambizioni e i loro sogni”. E si guarda al futuro con l’obiettivo di espandere il mercato di riferimento al di là dell’Afghanistan. I talebani vogliono chiudere il paese al mondo e ancor più chiudere le donne e negare loro ogni diritto e loro invece guardano al futuro, oltre ogni confine e riescono a far conoscere al mondo la loro capacità di “resistere” e di non voler rinunciare ai loro diritti.