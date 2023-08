Agli US Open arriva il Var: ecco come funziona il nuovo supporto tecnologico

Occhio arriva il Var, si tratta dell'ultima novità nel tennis. Ai prossimi US Open in programma da fine agosto a New York nell'impianto di Flushing Meadows, i giudici di sedia avranno un altro aiuto/supporto digitale che potranno usare a loro discrezione, in caso di dubbi su un eventuale doppio rimbalzo, (pensiamo a Kader Nouni, giudice di sedia francese che al Roland Garros non ha visto il doppio rimbalzo di Rune contro Cerundolo, con il primo che si è anche distinto per la poca sportività) oppure una invasione di campo o, magari, un fallo di piede.

Quindi il vecchio Occhio di Falco verrà sostituito, il giudice di sedia deciderà di usare lo strumento, quando non sarà sicuro della "chiamata". Si tratta di un supporto aggiuntivo, perché ai tennisti resta intatta la possibilità dei “Challenge”, cioè la chiamata alla “moviola” nel caso non siano d'accordo su dove la pallina sia rimbalzata.

Gli atleti ne hanno a disposizione tre per ogni set, con un altro che si aggiunge in caso di tie-break. L’Hawk-Eye ha sicuramente contribuito a limitare significativamente gli errori degli arbitri nel corso del tempo e molti tornei hanno deciso di affidarsi solo ed esclusivamente al famoso Occhio di Falco.