Al via la Premier League, il City ancora la squadra da battere

Giusto il tempo di festeggiare e già si pensa alla prossima stagione. Così il Manchester City di Guardiola è ancora la squadra da battere in Premier League, che scatterà l'11 agosto proprio con i campioni in carica in trasferta contro il Burnley. I campioni della Premier League nonché d’Europa aprono la stagione sul campo di una neo promossa allenata dal tecnico Vincent Kompany, ex City. I Citizens sono già chiamati al riscatto, dopo aver perso il primo trofeo della stagione, sconfitti in Community Shield, ai rigori, dall'Arsenal. I londinesi, invece, il giorno dopo ospiteranno il Nottingham Forest, mentre il match di cartello è in programma domenica 13, con la sfida tra Chelsea e Liverpool. Il Manchester United chiude la prima giornata il lunedì sera col Wolverhampton.

Tra i protagonisti di questa Premier anche Roberto De Zerbi, tecnico di un Brighton che ha preso in corsa la stagione precedente, portandolo al sesto posto e in Europa League. La squadra del tecnico italiano debutterà sabato in casa con la neopromossa Luton. Il primo Monday night è in programma il 14 agosto, tra Manchester United-Wolverhampton. I Red Devils, che nella passata stagione hanno vinto la League Cup e sono stati sconfitti in finale di FA Cup proprio dal City, non vincono la Premier dal 2013.

Lo scorso il City anno si è preso il titolo di Campione d'Inghilterra, il nono della storia e terzo consecutivo, la FA Cup e la Champions League. I ragazzi di Guardiola sono ancora la squadra da battere in Premier League, ma sulle coppe Guardiola ha minimizzato: "Abbiamo perso tre Community Shield di fila. Sapete perché? Perché abbiamo vinto la Premier League". Quasi un buon auspicio, insomma, per il campionato al via. Intanto il City ha lasciato andare via il capitano Gundogan, verso il Barcellona, oltre a Benjamin Mendy e Riyad Mahrez. A sostituirli sono arrivati Mateo Kovacic e Josko Gvardiol.

Nel periodo natalizio si svolgeranno quattro giornate in quindici giorni, nella seconda metà di dicembre compreso il Boxing day che vedrà in campo il City sul campo dell’Everton mentre lo United ospita l’Aston Villa e l’Arsenal trova il West Ham. Il Liverpool sarà sul campo del Burnley. Ci sarà un rallentamento a metà gennaio con la ventunesima giornata spalmata sui week end del 13 e 20 per poi ripartire il 30 con la prima del girone di ritorno.