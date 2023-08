Al via oggi a Rimini la 44ma edizione del meeting di Comunione e Liberazione

Incomincia oggi la settimana nella quale Rimini diventa la Capitale della politica italina. Il meeting di Comunione e Liberazione arriva alla sua 44esima edizione senza aver perduto il ruolo di apertura della stagione politica, sia che si annunci un 'autunno caldo', come in passato spesso è accaduto, sia che ci si prepari a dover scrivere una Finanziaria 'lacrime e sangue', molto spesso accaduto in passato e come accadrà anche in questo 2023.

Il suggello alla settimana di Rimini sarà posto proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; ma prima sfilerannno quasi tutti i ministri, oltre a leader industriali e sindacali ed esponenti della società italiana, laici e religiosi. L'apertura dei lavori sarà in carico al cardinale Matteo Zuppi, che celebrerà la messa che precede l'inizio del Meeting. L'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale italiana è anche incaricato dal Pontefice della missione diplomatica per preparare la strada ad un processo di pace fra Russia e Ucraina.

In realtà il Meeting di Cl è già nella cronaca, per il peggiore dei motivi: l'arresto di un suo memores domini accusato di violenza sessuale su una 14enne. Cl esprime ufficialmente "dispiacere e costernazione" per la vicenda di abusi per cui è stato arrestato il 52enne che, in quanto membro dell'associazione laicale di Cl, dovrebbe vivere i precetti di povertà, castità e obbedienza. In un comunicato il Movimento afferma di aver "sospeso la persona indagata da ogni incarico educativo all'interno di CL già alcune settimane fa, non appena è stata segnalata l'eventualità di possibili abusi e contestualmente all'aver ricevuto l'informazione che tale segnalazione era già stata rivolta anche alla autorità giudiziaria competente". Ma questa è cronaca di ieri, la politica inizia oggi.