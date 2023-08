Allarme educazione in Ucraina. Unicef: "1.300 scuole distrutte a causa della guerra"

L'allarme arriva dall'Unicef: l''istruzione dei giovani studenti ucraini è a rischio per diversi fattori.

Il principale è la guerra a causa della quale sono state distrutte oltre 1.300 scuole. Secondo i dati Unicef solo un terzo dei bambini in Ucraina frequenta le lezioni, mentre la metà di quelli che sono fuggiti dal Paese non sono riusciti a inserirsi nei sistemi scolastici dei Paesi che li hanno accolti, non solo a causa della barriera linguistica.

Prima delle guerra c'era stata la pandemia, e questo significa che alcuni scolari ucraini stanno per cominciare il quarto anno scolastico consecutivo di frequenza "a singhiozzo": questo ha conseguenze sui risultati, in peggioramento per quanto riguarda la lingua ucraina, la lettura e la matematica.

I bambini ucraini, ha dichiarato la direttrice dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale, Regina De Dominicis, "non stanno solo lottando per progredire nella loro istruzione, ma anche per conservare ciò che hanno imparato quando le loro scuole erano pienamente operative".

Molti dei 6,7 milioni di bambini ucraini tra i 3 e i 18 anni sono quindi in difficoltà nel proseguimento del percorso scolastico.

Secondo i dati dell'ultima indagine, fino al 57% degli insegnanti riferisce di un peggioramento delle capacità degli studenti in lingua ucraina, fino al 45% di una riduzione delle competenze in matematica e fino al 52% di una riduzione delle capacità in lingua straniera.

Secondo gli ultimi dati sulle iscrizioni, solo un terzo dei bambini in età da scuola primaria e secondaria iscritti in Ucraina studia in presenza a tempo pieno; un terzo impara con un approccio misto in persona e online, e un terzo studia completamente online.

L'apprendimento online può integrare l'apprendimento di persona e fornire una soluzione a breve termine, ma non può sostituire completamente le lezioni di persona, che sono particolarmente critiche per lo sviluppo sociale e l'apprendimento di base tra i bambini piccoli, sottolinea l'Unicef. La riforma dell'istruzione in corso in Ucraina, che mira a sviluppare le competenze dei bambini e dei giovani, è fondamentale per la ripresa e lo sviluppo socio-economico del Paese.

Secondo i dati delle indagini nazionali, due terzi dei bambini in età prescolare non frequentano la scuola materna; nelle zone di frontiera tale quota supera i tre quarti.