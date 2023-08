Alle 15 l'incontro tra tassisti e ministri competenti, oggi in Cdm anche norme sulle nuove licenze

Si terrà alle 15 oggi il nuovo incontro tra i rappresentanti dei tassisti e dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e di Infrastrutture e trasporti sulle norme del decreto taxi, che sarà presentato al Consiglio dei ministri , e altre misure di interesse del settore.

Tra le novità all'interno del decreto c'è un aumento fino al 20% delle licenze taxi attualmente in circolazione, tramite nuovi bandi allestiti dai Comuni, accompagnato da fondi per l'incentivo alla conversione ecologica del parco delle auto bianche e degli Ncc.

Sui giornali di oggi il tema taxi e carenze nei servizi, soprattutto nelle grandi città, è dominante. Molti ricordano che ogni mille abitanti a Roma sono a disposizione 2,7 taxi, a Milano 3,6, mentre ad esempio a Barcellona ci sono 6,49 taxi ogni mille abitanti.

I Comuni saranno autorizzati “a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze”, ma questa non sarebbe una novità dato che i Comuni potevano già gestire il numero di licenze. La novità reale è che potrà essere concessa una nuova licenza a chi ne ha già una.

“In alternativa" si legge nel decreto "la seconda licenza può essere ceduta a terzi, a titolo oneroso o gratuito, decorsi almeno due anni dal rilascio. Dell’utilizzo o dell’avvenuta cessione o conferimento è data comunicazione al Comune”.