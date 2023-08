Alluvioni in Emilia-Romagna, Meloni scrive a Bonaccini: "Niente fretta, lavorare insieme"

E poi scrive: "Non bisogna cedere alla fretta e dalla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità, alimentando polemiche inutili". Meloni ricorda anche che a Bonaccini è stato affidato un ruolo per "operare concretamente al servizio della comunità". "Una sfida - ricorda - che sapremmo superare lavorando tutti nella stessa direzione".

“Il Governo, nella sua azione, ha agito seguendo una strategia precisa, anche dando attuazione alle indicazioni e alle proposte avanzate da cittadini, Enti Locali, associazioni di rappresentanza, parti sociali”. Con il primo decreto , ricorda ancora "si sono mobilitate risorse per quasi 1,8 miliardi concentrandosi sulla tutela e protezione del mondo imprenditoriale e lavorativo al fine di garantire la tenuta del sistema produttivo e dei livelli occupazionali esistenti". Con il successivo decreto "si sono allocati fondi per circa 2,7 miliardi indirizzati prioritariamente al ripristino delle reti infrastrutturali e idrogeologiche fortemente lesionate dalle conseguenze dell'alluvione".

"Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell'Esecutivo è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i “privati che hanno subito danni”, affonda Meloni.

Continua in forma epistolare, e si fa più tesa, la polemica sui fondi e le attività di ricostruzione dei territori colpiti dalle recenti alluvioni. Sono “rimostranze poco fondate” secondo la presidente del Consiglio quelle Bonaccini. In una lettera di cinque pagine Meloni ha risposto a una missiva del presidente dell'Emilia-Romagna che faceva pressioni in merito all'arrivo di fondi ("non si è visto un euro" aveva detto il subcommissario straordinario).

Il sindaco di Ravenna: “Meloni ha una visione distorta”

"La mia sensazione, se la presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto in questa lettera, è che purtroppo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione e che, forse, le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le abbiano fornito una visione totalmente distorta sull'efficacia delle misure previste dal suo governo". Lo dice il sindaco di Ravenna Michele de Pascale: “Rinnovo la richiesta - dice il sindaco - di incontrarla direttamente nei prossimi giorni, a Roma o dove ritiene, ma, forse, sarebbe meglio che tornasse lei in Romagna, nei luoghi più colpiti”.

La lettera della premier, dice De Pascale, “purtroppo è totalmente negativa, prosegue nella narrazione surreale dei 4,5miliardi già spesi dal governo per cittadini, imprese e opere pubbliche; rinvia ad ottobre le nostre due proposte per avere subito risorse reali per gli indennizzi a famiglie e imprese”.