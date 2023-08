Alza un polverone mediatico la posizione di Ermal Meta sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo

Ieri il cantante Ermal Meta ha pubblicato un post su X, ex Twitter, in cui scriveva “Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi “cani” auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate cos’è uno stupro” che naturalmente aveva scatenato una moltitudine di reazioni contro la durezza di questa affermazione.

Molti infatti hanno contestato a Meta il fatto che l'eventuale pena comminata a chi delinque non debba essere una vendetta, ma debba avere un carattere educativo. Altri invece hanno condannato la “velocità” della condanna, accusando il cantante di non essere abbastanza garantista. Meta ha esposto con fermezza i suoi dubbi sul sistema educativo, che avrebbe mostrato i suoi limiti. Che non avrebbe saputo insegnare a questi ragazzi né il rispetto per gli altri, né una forma di timore verso una possibile punizione.

Oggi Ermal però non abbandona la posizione, sempre con toni pacati, replica: “Non riesco a non mettermi nei panni della vittima e a non sentirmi male per lei. Colpa mia. Voi che avete la verità in tasca continuate pure a illuminare il mondo”. Ermal Meta ha quindi aggiunto: “Per quanto riguarda le pene esemplari credo che siano assolutamente necessarie per un semplice motivo: nessun atto criminale viene fermato dalla paura della rieducazione, ma da quella della punizione. Ovviamente siamo tutti garantisti finché la ‘bomba’ non ci cade in casa”.

L'ultimo post di oggi è una forte condanna al gesto: “Lo stupro è un crimine contro l'umanità” scrive il cantante sui social.