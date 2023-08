Amatrice, deposte corone per le vittime. Castelli: "A 7 anni di distanza ancora tante cose da fare"

In occasione del settimo anniversario dalla scossa sono state deposte le corone di alloro dinanzi al monumento realizzato in memoria delle vittime.

Nella notte appena trascorsa, alle 3 e 36, l'ora della grande scossa che rase al suolo Amatrice, si sono ripetuti i 239 rintocchi di campana in memoria del disastro, come accade da sette anni a questa parte.

Per il Sindaco di Amatrice: "Saranno necessari ancora diversi anni per cercare di riportare qui un barlume di normalità e rivedere Amatrice come una città vera". Così ai microfoni di Rai Uno Giorgio Cortellesi, alla vigilia della solenne messa di commemorazione delle vittime del sisma, in occasione del settimo anniversario della tragedia che il 24 agosto 2016 costò la vita a 239 vittime nel solo borgo reatino divenuto il triste simbolo di quell'immane disastro.

"Il dolore è ancora vivo dentro di noi - ha proseguito Cortellesi - perché qui c'è una ferita aperta che non si rimarginerà mai, quei momenti non si possono dimenticare". Il primo cittadino amatriciano ricorda poi come "al dramma che è ancora sotto gli occhi di tutti si aggiungono le grandi difficoltà di una ricostruzione che ora ha davvero bisogno di prendere definitivamente velocità. Perché Covid, guerra e incentivi fiscali che hanno allontanato le maestranze non hanno aiutato le procedure di ricostruzione. Ad oggi ad Amatrice ci sono 570 cantieri aperti, c'e' bisogno di ditte e maestranze che vogliano davvero lavorare e impegnarsi per dare vita alla vera ricostruzione di Amatrice" ha concluso.