Anche in caso di condanna a Trump va l'appoggio di 6 candidati repubblicani su 8

Nonostante le recenti vicissitudini processuali, l'ex presidente Usa verrebbe infatti sostenuto da sei avversari sugli otto presenti. È questo il risultato, a sorpresa, dell'alzata di mano degli ospiti del programma dopo aver risposto alla domanda sull'eventuale appoggio anche qualora venisse condannato. Nella notte Trump è atteso al carcere di Atlanta per rispondere della quarta accusa, quella di aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020.

E proprio quest'ultimo è stato preso di mira da Trump, nelle stesse ore del dibattito, durante l'intervista rilasciata sulla piattaforma X (ex Twitter), in cui l'ex governatore del New Jersey è stato accusato di correre "esclusivamente sulla base del principio 'Prendiamo Trump'", "è come un maniaco selvaggio. È come un pazzo. E questo è tutto ciò di cui parla. I suoi numeri nei sondaggi sono molto, molto bassi".

A favore del miliardario si sono espressi l'uomo d'affari Vivek Ramaswamy (primo ad alzare la mano), Nikki Haley, l'ex vicepresidente Mike Pence, il governatore del Nord Dakota, Doug Burgum e il senatore Tim Scott. Momento di indecisione che però si è poi risolto a sua volta con un sì per il governatore della Florida Ron Desantis. Nessun indugio e nessun appoggio a Trump da parte dell'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson. Contrario anche Chris Christie , che ha scosso la mano in segno di chiaro rifiuto.

Donald Trump ha anche dichiarato che se dovesse vincere la nomination repubblicana per le presidenziali del 2024 vorrebbe sfidare di nuovo Joe Biden: "Sai, per molti versi mi piacerebbe correre contro ( Biden ), perché i suoi dati sono pessimi. È il peggior presidente nella storia del nostro Paese ", ha detto a Tucker Carlson."È un candidato della Manciuria. Abbiamo un candidato della Manciuria e ha paura di dire alla Russia di uscire da Cuba. Ha paura di dire alla Cina di uscire da Cuba", ha detto Trump che ha poi sottolineato che gli Stati Uniti "non possono permettere che la Cina sia a Cuba" e ha promesso di “cacciare la Cina in caso di vittoria”, pur affermando di avere un buon rapporto con il presidente cinese Xi Jinping : "Rispettava questo Paese, rispettava me".

"Le persone in quella folla dicevano che era il giorno più bello che avessero mai vissuto. C'erano amore e unità. Non ho mai visto un tale spirito, una tale passione e un tale amore, e allo stesso tempo dalle stesse persone un tale odio e ciò che hanno fatto al nostro Paese", ha aggiunto Trump. "C'è un livello di passione che non ho mai visto, e c'è un livello di odio che non ho mai visto. E questa è probabilmente una brutta combinazione".

Ma per il candidato numero uno nelle file dei repubblicani la giornata non è ancora terminata. Trump dovrà presentarsi a mezzanotte, ora italiana, al carcere di Fulton County dopo essere stato incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020. Della procuratrice Willis, Trump ha detto, ironizzando, che "si occupa di uno dei più grandi omicidi e disastri nella storia americana".

Nonostante quella che è stata definita da Donald Trump “una caccia alle streghe” le indagini da parte delle autorità della contea di Fulton vanno avanti: è stata infatti diffusa la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, dopo che ieri si è costituito come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia tre anni fa.

Si attende ora che anche l'ex presidente compia lo stesso gesto sottoponendosi alla sua quarta incriminazione mentre emergono le prime crepe tra lui e gli altri 18 imputati: l'ex presidente del partito repubblicano della Georgia, David Shafer, ha affermato che lui e la delegazione di suoi falsi elettori “agirono su ordine del presidente in carica e di altri dirigenti federali”.