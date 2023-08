Ancora 24 ore di afa, poi l'arrivo di Poppea e il crollo delle temperature

Ancora 24 ore di afa, umidità e notti insonni dovuti al caldo tropicale. Poi l'arrivo di Poppea che dovrà vedersela con l'anticiclone Nerone, costretto a togliere le tende dall'Italia e a donare, così, di nuovo sollievo dalle temperature torride che da oltre una settimana stanno mettendo a dura prova gli italiani.

L'aria fresca di Poppea provocherà anche un importante diminuzione delle temperature ponendo fine al grande caldo africano con abbassamenti tra i 15 e i 20 gradi.

Se per la giornata di oggi è previsto il bollino rosso ancora per 18 città su 27, il numero delle zone maggiormente oppresso dal gran caldo domani scenderà a otto e riprenderanno a respirare anche Bologna, Bolzano, Brescia, Napoli, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Servirà invece ancora pazienza per gli abitanti di Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Roma con aggiunta Palermo: per loro bollino rosso anche per domani.

Le previsioni: un calo fino a meno 15 gradi

Tra poche ore dalle Isole Britanniche il ciclone Poppea si tufferà sul Mar Mediterraneo provocando un'intensa ondata di maltempo sull'Italia. Il ciclone punterà dritto il Mar Ligure: non è da escludere che il ciclone si trasformi in uragano dato che ormai il mare italiano è diventato caldo come il Golfo del Messico e quasi come il Mar Rosso.

In questo frangente l'aria più fresca in arrivo, scontrandosi con quella caldissima preesistente, darà vita a precipitazioni molto forti che si presenteranno sotto forma di temporale con grandine e più raramente anche tornado. Liguria, Piemonte, Lombardia e poi Trentino Alto Adige e alto Veneto saranno le regioni più colpite da questa ondata di maltempo.

Rovesci temporaleschi via via più intensi andranno a interessare i settori alpini del Nordovest per poi raggiungere le rispettive aree pianeggianti. Sono attese precipitazioni a tratti molto abbondanti in provincia di Novara, Varese, Lecco, Como, Vercelli, in serata pure a Torino e Milano.

Assieme alle piogge tornerà pure la neve sulle Alpi a quote superiori ai 1700-1900 metri.

Nel corso di lunedì 28 il ciclone attraverserà il Centro-Nord portando altri temporali con piogge battenti al Nordest e al Centro (specie su Toscana, Umbria e Lazio), successivamente verranno colpite le regioni adriatiche centrali, localmente la Campania, la Sardegna e la Calabria.

Entro mercoledì 30 il ciclone avrà abbandonato l'Italia.