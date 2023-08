Anticiclone Nerone, continua l'ondata di afa e calore

Non accenna a diminuire la nuova ondata di caldo che sta tenendo l'Italia schiacciata da temperature che sfiorano ormai da giorni i 40 gradi in diverse città, con particolari disagi per le città del nord dello Stivale.

In attesa del nuovo bollettino da parte del ministero della Salute (e che, solo per ieri, aveva previsto bollino rosso per 8 città su 27, e arancione su altre 9) anche quella odierna è prevista come una giornata ancora afosa e caldissima.

L'anticiclone Nerone oggi porterà quindi di nuovo temperature a 37-39°C su buona parte delle città del Centro-Nord, con il lieve allentamento della morsa del caldo al Sud con punte di 35 gradi.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno sulle regioni centro settentrionali, con più nubi al Sud. Da segnalare possibili rovesci pomeridiani sulla Sicilia interna, piuttosto rari su Cilento e Pollino.

Per la giornata di domani si dovrebbe replicare con il Nord ampio e soleggiato, cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 38 gradi. Al Centro la giornata sarà soleggiata e con temperature massime fino a 37 o 38°C. Piccola variazione al sud dove sono attese nubi sparse in Sicilia e in Campania, qualche temporale sull'isola, mentre sarà sereno altrove. Temperature massime fino a 36 gradi.