Argentina: bambina di 11 anni muore in una tentata rapina, fermato un sospettato, ha 14 anni

La morte di una bambina di 11anni, avvenuta per un tentativo di furto, ha generato una profonda rabbia e commozione in Argentina, paralizzando la campagna elettorale in vista delle primarie presidenziali di domenica.

L'episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina nei pressi di una scuola del municipio di Lanus, una delle zone più calde dell'hinterland della città di Buenos Aires, ripreso da una videocamera di sorveglianza.

Nelle immagini si osservano due persone su una motocicletta che nel tentativo di sottrarre alla bambina lo zaino con il cellulare la fanno cadere violentemente a terra e lei sbatte la testa. La ragazza, rimasta incosciente, è morta poche ore dopo in ospedale per un arresto cardiaco prodotto del grave trauma cranico sofferto. Mentre una protesta spontanea dei vicini si dirigeva già nelle prime ore successive presso il commissariato di polizia invocando l'arresto dei responsabili, alcuni dei candidati alle primarie di domenica annunciavano la sospensione dei comizi di chiusura della campagna elettorale.

Il sindaco di Lanus, Nestor Grindetti, candidato alla carica di governatore per la coalizione di centrodestra Juntos por el Cambio (JxC), ha cancellato tutti gli impegni di campagna e ha istituito un comitato di crisi. Anche l'attuale governatore della Provincia di Buenos Aires, candidato alla rielezione, nel distretto elettorale più importante dell'Argentina, Axel Kicillof, della coalizione peronista Union por la Patria (Up),ha annunciato la cancellazione dei comizi assicurando che "il crimine non resterà impunito".

I due schieramenti si attribuiscono reciprocamente le responsabilità sull'insicurezza nella zona ma gli abitanti del quartiere denunciano una situazione di insicurezza costante nel quadro della grave crisi economica che attraversa il Paese. "Succede tutti i giorni", dicono. Nel frattempo un primo sospettato è già stato arrestato. Ha solo 14 anni.