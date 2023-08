Arrestato il latitante Gigino 'a guerra, "tradito" da un intervento al cuore

Il mandato di cattura emesso a marzo dello scorso anno prevedeva una condanna complessiva di 14 anni e 3 mesi di reclusione per associazione mafiosa. Le ricerche avevano portato subito portato in una zona collinare tra Marano e Quarto dove il boss abitava in una villa immersa nel verde e dotata di diverse botole, che consentivano di nascondersi all’occorrenza, ma anche di una sauna per i momenti di relax.

Le indagini per trovarlo, però, non sono mai cessate e i Carabinieri erano a conoscenza anche dello stato di salute del latitante, che ora rimane piantonato in ospedale.