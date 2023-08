Lo Special One si occuperà di giovani talenti in Arabia Saudita

José Mourinho è stato nominato nuovo membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell'Arabia Saudita, incarico valido per tre anni. La notizia è stata resa nota dai media sauditi, la nomina è stata approvata personalmente dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Certamente rimarrà alla guida della AS Roma (contratto in essere valido ancora per un anno). L'obiettivo della Mahd Sports Academy è la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti per formare una generazione di campioni in linea con gli investimenti di questi mesi. Il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, presiederà il consiglio, quindi in stretto contatto con l'allenatore portoghese, insieme allo Special One prenderanno posto nel consiglio l'ambasciatore dell'Arabia Saudita negli Stati Uniti, la principessa Reema bint Bandar, l'ex calciatore Ioan Lupescu (che ha concluso la sua carriera all'Al-Hilal nel 2002), Abdulaziz Ahmad Baeshen e Maha bint Ahmed Al-Juffali.