Ashley, la bambina obbligata a diventare madre

Ashley, violentata e messa incinta a 12 anni anni, non ha potuto abortire. Per legge.

Accade in Mississippi, uno dei quattordici Stati americani dove il diritto delle donne all'autodeterminazione non esiste più.

Dopo la sentenza della Corte suprema che nel 2022 ha annullato la tutela federale dell'aborto, molti Stati hanno infatti approvato normative che con modalità diverse impediscono il ricorso all'interruzione di gravidanza.

La vicenda del Mississippi è raccontata dalla rivista Time, che ha anche intervistato la madre della ragazza.



Ashley (nome di fantasia) non sapeva di essere incinta. Lo ha scoperto solo l'11 gennaio scorso, quando sua madre l'ha portata in ospedale dopo una serie di episodi di dolore, nausea e vomito. Da qualche tempo si comportava in modo strano, rimaneva spesso chiusa in camera e non ha voluto festeggiare il suo tredicesimo compleanno. Quando le analisi hanno evidenziato il suo stato, l'ospedale ha contattato la polizia.

Dall'inchiesta è emerso che nell'autunno 2022 un uomo adulto era entrato nel cortile di casa mentre Ashley registrava un video per TikTok - e lì l'ha violentata contro un muro, mettendole una mano sulla bocca per non farla urlare. Ashley, che allora aveva 12 anni e non sapeva nulla di sesso e maternità, non ne parlò con nessuno.

La madre della ragazza cercò di capire come interrompere la gravidanza della figlia. Ma Ashley vive a Clarksdale, Mississippi, nel cuore dell'America antiabortista: la più vicina clinica disponibile a effettuare l'operazione era a Chicago, a più di nove ore di viaggio. Il costo era insostenibile, considerando il prezzo dell'intervento, il viaggio, i giorni di assenza dal lavoro: "Non ho denaro per tutto questo", ha detto la donna al Time.

La legge del Mississippi, tecnicamente, prevede casi in cui il divieto di aborto si allenta, quando la gravidanza è frutto di stupro o mette in pericolo la vita della madre. In pratica, accedere a queste possibilità è quasi impossibile. Secondo il New York Times, il Mississippi ha autorizzato appena due eccezioni da quando le norme restrittive sono entrate in vigore. Del resto, non esistono cliniche che pratichino l'interruzione di gravidanza.

Si stima che 25 milioni di donne di età compresa tra 15 e 33 anni vivano in Stati americani che prevedono il divieto di aborto.

Due casi di violenza sessuale su tre negli Stati Uniti non vengono denunciati alla polizia, secondo uno studio pubblicato da Rape, Abuse & Incest National Network, un'organizzazione no profit contro le aggressioni sessuali.

La vicenda di Ashley si è conclusa dopo 39 settimane di gravidanza, quando la ragazza ha dato alla luce un bambino dopo aver lasciato la scuola per evitare scandali. Ashley ha detto al Time che il parto è stato “doloroso”.