Lo staff di Jacobs smentisce le ultime indiscrezioni: "Visite a Monaco, ma è pronto per i Mondiali"

"Nessun allarme, nessun mistero: Marcell Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei Mondiali". Alla vigilia dei campionati iridati di atletica in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto, lo staff del velocista risponde ai dubbi sulle sue condizioni fisiche sollevati dai media anche in seguito alla sua mancata partecipazione alla staffetta 4X100 grazie a cui lo scorso 21 luglio gli Azzurri si sono qualificati proprio a Budapest con un tempo di 38"04.

Ma i collaboratori di Jacobs rilanciano: "Era previsto che lui facesse un ultimo controllo a Monaco (di Baviera, Ndr) dal professor Hans Mueller che lo ha seguito in tutto questo periodo, in cui ha fatto la spola tra Monaco e Roma allenandosi e nello stesso tempo recuperando la forma fisica, sempre tutto sotto il controllo del professore". Medico di fama internazionale e specialista nei recuperi record, in passato il dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt ha seguito anche il Bayern Monaco, la nazionale tedesca di calcio e lo sprinter giamaicano Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e 200 metri.

Marcell Jacobs, portacolori delle Fiamme Oro e primatista europeo dei 100 metri con 9"80, venerdì e sabato sarà a Roma per il raduno della nazionale italiana e da giovedì 17 agosto si trasferirà a Budapest per i Mondiali. A curare la preparazione del velocista azzurro, che si svolge allo stadio "Paolo Rosi" di Roma, è il suo allenatore Paolo Camossi.