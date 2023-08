Cincinnati, ribaltato l'esito di Wimbledon: dopo quasi 4 ore di contesa Djokovic piega Alcaraz

Un duello tra giganti, con storie, età, caratteristiche molto diverse. Novak Djokovic porta a casa l'ATP Cincinnati Masters battendo Carlos Alcaraz per 5-7, 7-6(9/7), 7-6 (7-4). Il 23 volte campione del Grande Slam ha avuto bisogno di tre ore e 49 minuti, sotto un sole implacabile, per “vendicare” la sconfitta subita proprio dallo spagnolo nella finale di Wimbledon del mese scorso. Djokovic è stato visitato da un medico all'inizio del secondo set, ma poi è rientrato in campo. Con la vittoria odierna arrivano a tre i titoli conquistati a Cincinnati dal fuoriclasse serbo.

"Non so cosa dire se non che questa è stata una finale pazzesca, difficile da descrivere - ha evidenziato Djokovic -. E' stata una delle partite più difficili da giocare e vincere in tutta la mia lunga carriera, indipendentemente dal torneo, dalla categoria e dalla qualità del mio avversario. Dall'inizio alla fine siamo stati in grado di giocare punti eccezionali esprimendo un tennis di altissimo livello. Lo voglio ripetere ancora: nel complesso è stata una delle partite più difficile ed emozionanti a cui abbia preso parte - ha aggiunto - Non ho mai avuto dubbi sul fatto di poter giocare e vincere match del genere. Sono semplicemente entusiasta del mio tennis.

Quanto allo sfidante, il vincitore ha sottolineato: "Non mi sorprende più quello che fa in campo, ma è impressionate il modo in cui riesca a giocare ad altissimo livello i punti più importanti delle partite, come sia in grado di gestire la pressione. E' incredibile - ha rimarcato Djokovic - per un ragazzo che ha solo 20 anni. Quando mi confronto con lui, mi fa tornare indietro nel tempo alle sfide contro Rafa dove ogni punto era una battaglia. Tutte le partite che abbiamo giocato contro sono state di questo livello".