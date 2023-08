Australia, estratto un verme parassita vivo dal cervello di una donna. Era lungo 8 cm

La paziente, di 64 anni e dello stato del Nuovo Galles del Sud, era stata ricoverata per la prima volta in un ospedale locale alla fine di gennaio 2021, dopo aver sofferto per tre settimane di dolori addominali e diarrea, seguiti da tosse secca costante, febbre e sudorazione notturna.

La sorprendente scoperta ha spinto un team dell'ospedale a riunirsi rapidamente per scoprire di che tipo di nematode si trattasse e, soprattutto, per decidere eventuali ulteriori trattamenti di cui la paziente potesse aver bisogno.

Il verme, che era ancora vivo, è stato inviato a un laboratorio del centro governativo di ricerca Csiro, che ha identificato il parassita come un Ophidascaris robertsi, un nematode che si trova solitamente nei pitoni.

La donna vive nei pressi di una zona lacustre abitata da questi animali, e nonostante non avesse avuto nessun contatto diretto con i serpenti, spesso ha raccolto erbe e verdure dalle rive del lago per usarle in cucina.

I medici e gli scienziati coinvolti nel suo caso ipotizzano che un pitone possa aver diffuso il parassita attraverso le sue feci nell'erba. Ritengono che la paziente sia stata probabilmente infettata dal parassita direttamente toccando l'erba nativa o dopo aver mangiato le verdure. Quello di Canberra è il primo caso al mondo di ritrovamento del verme negli esseri umani.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, tre quarti delle malattie infettive nuove o emergenti nelle persone provengono dagli animali.

"Il primo caso al mondo ha evidenziato il pericolo di malattie e infezioni trasmesse dagli animali all'uomo, soprattutto quando questi iniziano a vivere più a stretto contatto e gli habitat si sovrappongono maggiormente", ha detto ancora Senanayake.

“Negli ultimi trenta anni ci sono state circa trenta nuove infezioni nel mondo - ha continuato -. Delle infezioni emergenti a livello globale, circa il 75% è di tipo zoonotico, ovvero si è verificata una trasmissione dal mondo animale a quello umano, inclusi i coronavirus. Questa infezione da Ophidascaris non si trasmette tra le persone”.

"Alcuni casi di zoonosi potrebbero non essere mai diagnosticati se rari e i medici non sanno cosa cercare - ha avvertito Peter Collignon, medico esperto di malattie infettive e non coinvolto nel caso del paziente -. A volte le persone muoiono senza che la causa venga mai trovata. Vale la pena di prestare attenzione quando si incontrano gli animali e l'ambiente, lavando accuratamente gli alimenti, cucinandoli correttamente e indossando protezioni come le maniche lunghe per non essere morsi", ha ammonito Collignon.