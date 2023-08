Precipitato in Australia un elicottero con a bordo 20 marines, qualche superstite, ci sono dispersi

Il ministero australiano della Difesa ha affermato imbarcato sull'Osprey "c'era personale militare americano", mentre sembra che nessun australiano sia coinvolto. Il ministero non ha aggiunto altri dettagli, limitandosi a comunicare che "in questo momento tutta l'attenzione è nella risposta all'incidente e per la sicurezza di quanti erano a bordo".

Non è la prima volta che accade in un incidente del genere. Nel 2017 sempre un'Osprey dell'esercito Usa precipitò in mare durante un'esercitazione in Australia e tre persone rimasero uccise.