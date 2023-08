Inviò una lettera con veleno mortale a Trump: donna franco-canadese condannata a 22 anni

Una donna franco-canadese, la 56enne Pascale Ferrier, è stata condannata a quasi 22 anni di prigione a Washington per aver spedito una lettera minacciosa contenente il veleno ricina all'allora presidente Donald Trump alla Casa Bianca. La donna si era dichiarata colpevole di aver violato i divieti sulle armi biologiche. Ferrier aveva prodotto la ricina, un veleno potenzialmente mortale, nella sua abitazione in Quebec nel settembre 2020 e lo aveva inserito in una serie di lettere minatorie indirizzate all'allora presidente degli Stati Uniti e a otto funzionari del Texas.

La lettera indirizzata a Trump, gli intimava di "rimuovere la candidatura per le elezioni", ed è stata intercettata in una struttura di smistamento della posta nel settembre 2020, prima che potesse raggiungere la Casa Bianca. Secondo quanto si può leggere sul fascicolo del tribunale, la lettera, intercettata nel centro di smistamento postale della Casa Bianca, descriveva Donald Trump come "un brutto clown tirannico". "Arrenditi, non candidarti a queste elezioni" (il riferimento è alle prossime elezioni per le quali il repubblicano è in corsa per un secondo mandato) ha aggiunto la donna, prima di sottolineare di aver infilato nella lettera "un regalo speciale" per "aiutarlo" a prendere una decisione.

La 56enne è stata arrestata il 20 settembre del 2020, quando, tra le altre cose, è stata trovata in possesso di un'arma da fuoco carica, centinaia di munizioni e altre armi. Al termine della sua detenzione la franco-canadese Ferrier sarà espulsa.

Il procuratore Michael Friedman ha affermato che la sentenza è stata una "punizione adeguatamente dura" che invia un messaggio chiaro. "Non ci sono scuse per minacciare funzionari pubblici o prendere di mira i nostri dipendenti pubblici", ha aggiunto.

La ricina è una sostanza tossica altamente letale, estratta dalla pellicola interna del rivestimento del seme del ricino, per la quale non esiste cura o vaccino efficace.