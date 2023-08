Banche crollano in Borsa dopo annuncio prelievo sugli extraprofitti

Crolla in Borsa il settore bancario italiano dopo l'annuncio di un prelievo sugli extraprofitti incluso nell'ultimo decreto approvato dal consiglio dei ministri prima dell'estate. I principali titoli del settore, da Unicredit a Intesa a Bpm E Montepaschi, non riescono a fare prezzo in apertura; chi riesce perde tra il 2,6 e il 4,8%. L'indice Ftse MIb apre a -0,43%, ma è un dato puramente teorico vista l'assenza di molto dei titoli più pesanti del listino. Tutto questo in una giornata ancora negativa per i mercati europei e internazionali, sempre in rosso dall'inizio del mese di agosto dopo un luglio, e un primo semestre, molto generosi.

In Asia, resta in controtendenza la Borsa di Tokyo, che chiude in lieve rialzo spinta dalla conferma di una politica monetaria accomodante da parte della Banca centrale giapponese, unica tra quelle delle economie avanzate. Scivola invece di oltre il 2% Hong Kong, appesantita da una nuova ondata di vendite sui titoli dell'immobiliare. Scatenata da un report dell'agenzia di rating Moody's, che sottolinea le difficoltà di un settore molto indebitato, con vendite in calo e fonti di finanziamenti incerte. Pesano poi su tutto il quadrante i dati molto deludenti sul commercio estero cinese a luglio: esportazioni in calo del 14,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, importazioni del 12,4% - sono i dati peggiori da febbraio del 2020, inizio della pandemia.