Banche in profondo rosso, Bper guida i ribassi

Nessun miglioramento per i titoli bancari italiani, tutti in profondo rosso dopo la tassazione straordinaria prevista nel decreto omnibus. L'imposta si applicherà sull'aumento del margine di interesse, cioè la differenza tra interessi attivi e passivi. Alle 16 l'indice Ftse Italy All Share Banks segna -7,40%. Tra i singoli istituti il calo maggiore è per Bper Banca, -10,80%. Scendono del 9% Banca Mps e Banco Bpm, di oltre l'8% Fineco e Intesa Sanpaolo. Il settore bancario pesa molto a Piazza Affari, così l'indice Ftse Mib dei principali 40 titoli della borsa italiana scende del 2,35%. È il sesto giorno consecutivo con il segno meno e la contrazione del mese di agosto arriva al 5,93%; l'indice torna sui livelli di un mese fa, poco sotto i 28mila punti. I ribassi sono più limitati nel resto d'Europa: Londra -0,50%, Francoforte -1,20%. Scendono di circa l'1% anche i tre indici principali di Wall Street.