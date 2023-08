Sindaco di Carovigno comunica che la 12enne scomparsa giovedì è stata ritrovata

"Gabriela è stata trovata". Così il sindaco di Carovigno, in provincia di Brindisi, Massimo Lanzilotti, sulla sua pagina Facebook, questa sera ha fatto sapere che la ragazzina di 12 anni, residente a Carovigno, e scomparsa a Bari lo scorso giovedì mattina, è stata trovata. "Grazie alle forze dell'ordine e a tutti voi", ha scritto il primo cittadino che questa mattina, sempre sulla sua pagina Facebook, aveva inviato alla collaborazione per ritrovare la ragazza che aveva raggiunto il capoluogo pugliese assieme alla madre per alcune commissioni. La madre aveva riferito di essere entrata in un negozio, mentre la figlia era rimasta fuori e che, una volta uscita, non l'aveva trovata.