Bbc, drone ucraino ha distrutto bombardiere supersonico russo dentro una base vicino San Pietroburgo

Un drone ucraino lanciato sabato contro una base aerea a sud di San Pietroburgo è riuscito a distruggere un bombardiere russo supersonico Tupolev Tu-22 . Lo scrive la Bbc, che ha analizzato le immagini pubblicate sui social media - geolocalizzazioni e data delle pubblicazioni in rete - che mostrano il velivolo di punta di Mosca, in fiamme nella base aerea di Soltsy-2. Distrutto nell'incendio nonostante la collocazione dentro una base e la contraerea presente sul posto.

Il bombardiere russo è stato "completamente distrutto" “L’Uav è stato rilevato dall’avamposto di osservazione dell’aeroporto ed è stato colpito con armi leggere”, aveva affermato il ministero, aggiungendo tuttavia che “un aereo è rimasto danneggiato. Non ci sono state vittime a seguito dell’atto terroristico ”. Invece non era stato affatto soltanto "danneggiato" ma evidentemente - sostiene dopo una inchiesta l'emittente britannica - completamente distrutto nel rogo dopo l'esplosione a causa del drone di Kiev.

Il Tu-22, il più usato per i bombardamenti

Il Tu-22 può viaggiare al doppio della velocità del suono ed è stato ampiamente utilizzato dalla Russia per attaccare le città in Ucraina.