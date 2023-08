Vertice dell'Amazzonia, creata Alleanza contro la deforestazione

Un'ambiziosa agenda di cooperazione comune dei Paesi amazzonici centrata sulla creazione di un'Alleanza contro la deforestazione e sullo sviluppo sostenibile delle risorse della regione per evitare di raggiungere un punto di non ritorno della crisi climatica. Questo l'obiettivo principale fissato dalla dichiarazione di Belém, documento congiunto firmato martedì da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Surinam e Venezuela al termine della prima giornata del vertice dei Paesi dell'Organizzazione per il Trattato di Cooperazione Amazzonica (Otca) .



Per raggiungere l'obiettivo la dichiarazione ha fissato ben 113 punti di azione divisi in diversi capitoli, i più importanti dei quali riguardano oltre alla creazione dell'Alleanza amazzonica contro la deforestazione anche la creazione di un Parlamento Amazzonico; il coordinamento di forze di sicurezza e intelligence nella lotta contro il crimine nella regione con la creazione di un Centro di Cooperazione Internazionale della polizia; una politica comune in materia di rispetto dei diritti umani e protezione delle popolazioni autoctone.



La dichiarazione conclude annunciando la realizzazione del prossimo vertice nel 2025 in Colombia.