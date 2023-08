Benzina: Italia nel gruppo maglia nera in Europa, più cara in Islanda, Paesi Bassi e Norvegia

Il prezzo dei carburanti è salito in tutta Europa. Tra i maggiori Paesi europei, l’Italia si inserisce nel gruppo maglia nera e compare tra quelli con il prezzo più alto.

È quanto emerge dalla mappa dei prezzi in Europa secondo le medie messe a punto da 'cargopedia.it', ed elaborate da LaPresse.

Oggi la benzina in modalità self service sulla rete autostradale supera la media di 2 euro al litro; con il diesel che la segue a breve distanza. Riescono a fare peggio, quindi a far pagare di più la benzina, soltanto l'Islanda, i Paesi Bassi, e la Norvegia.

Una cavalcata, quella dei prezzi di benzina e diesel che prosegue da 17 giorni di fila, è esplosa simbolicamente con il caso della stazione di servizio di Villoresi ovest sulla A8, dove si era arrivati a oltre 2,7 euro al litro. In testa alla classifica - che tiene conto della media dei prezzi di tutto il territorio nazionale - ci sono Paesi nordici.

Al primo posto per media prezzi in Europa si piazza l'Islanda con 2,142 euro al litro, seguono i Paesi Bassi con 2,067 euro, e al terzo gradino del podio la Norvegia con 2,039 euro al litro. Poi, arriva l'Italia al sesto posto con 1,937 euro al litro (al quinto la Grecia con 1,959 euro al litro). In Francia, che si posiziona all'ottavo posto, la benzina costa in media 1,894 euro al litro. In Germania (nona) 1,855 euro al litro.

Il quadro italiano dei prezzi sulla rete nazionale dei carburanti vede una media per la benzina di 1,937 euro al litro, per il diesel di 1,836 euro al litro.