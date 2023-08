Biden alle Hawaii, "è una devastazione sconvolgente, Paese è con voi"

"La devastazione è sconvolgente". Sono le parole con cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita alle Hawaii con la moglie, Jill Biden, ha commentato le immagini di Maui, dove gli incendi scoppiati l'8 agosto, e alimentati dai forti venti provenienti dal Pacifico, hanno provocato 114 morti. I dispersi sono 850, gli sfollati più di undicimila. Al suo arrivo alle Hawaii, Biden ha abbracciato il governatore, il Democratico Josh Green, e ha camminato con lui sottobraccio per avviarsi in elicottero a un giro di perlustrazione lungo le zone colpite.

"Da storie di dolore - ha poi detto, nel suo discorso ufficiale - abbiamo visto molte storie di speranza e di eroismo in pieno spirito aloha", riferimento alla cultura hawaiana. "Io conosco - ha aggiunto - quel vuoto che sentite nel petto. Immagino un genitore che si chiede dove sia finito il figlio". Biden ha più volte parlato di "regno delle Hawaii" a testimoniare che farà di tutto per salvare la cultura, la tradizione di un'area diversa dal resto degli Stati Uniti.

"Noi - ha promesso - la ricostruiremo come la gente di Maui vuole che venga ricostruita". Alcuni sostenitori di Donald Trump lo hanno contestato. Dopo il suo discorso, un reporter al seguito del presidente gli ha chiesto se le Hawaii avessero avuto tutto ciò di cui avevano bisogno per ripartire. "Lo avranno - ha risposto Biden - fino alla fine".