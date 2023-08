Biden: "Mi recherò alle Hawaii il prima possibile"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che si recherà "il prima possibile" alle Hawaii, teatro degli incendi più mortali del Paese in un secolo, per esaminare i danni. "Mia moglie Jill ed io andremo alle Hawaii il prima possibile", ha detto durante la visita di una fabbrica nel Wisconsin, sottolineando di non voler "intralciare" i soccorsi.

Biden ha affermato di aver parlato più volte con il governatore delle Hawaii Josh Green e ha ricordato di aver immediatamente firmato lo stato di emergenza. "Ho rassicurato il Governatore che le Hawaii continueranno ad avere tutto ciò di cui ha bisogno dal governo federale, e ho ordinato all'amministratrice della FEMA (l'agenzia federale per la gestione delle emergenze) Deanne Criswell di continuare ad aumentare le risorse e il personale per tutto il tempo necessario. Ogni risorsa di cui hanno bisogno sarà lì per loro" ha precisato il presidente Usa che è stato criticato dai suoi oppositori repubblicani per una risposta ritenuta insufficiente.