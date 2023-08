Borse fredde, cautela in attesa del simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole

Apertura positiva - ma molto cauta - per Wall Street, nel primo giorno del simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole. L'attesa degli investitori è tutta rivolta ai discorsi di domani di Powell (numero uno della Federal Reserve) e Lagarde (a capo della Bce).

Buoni i dati sull'occupazione americana: le nuove richieste di disoccupazione sono scese a 230.000 (da 240.000 precedenti). Gli ordini dei beni durevoli di luglio sono scesi. Segnali dunque contrastanti che rendono più difficile una previsione sulla prossima mossa di politica monetaria da parte della Fed.

Il Dow Jones nel frattempo è in rialzo dello 0,08% e il Nasdaq dello 0,16%.

Le borse europee si sono raffreddate rispetto alla mattinata. Milano è piatta (-0,02%) in linea con Parigi, mentre Londra guadagna lo 0,32%.

A Piazza Affari i titoli più pesanti sono Iveco (-3%) e Unicredit (-1,8%).

Gas naturale ancora in calo a 32 euro per megawatt/ora sulla scia delle trattative in Australia per scongiurare un maxi sciopero che metterebbe a rischio una parte delle forniture di Gnl anche in Europa.