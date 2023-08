Banche -7,5%, la capitalizzazione scende di 9 miliardi

Per i mercati è stata una sorpresa: la tassazione straordinaria delle banche, inserita all'ultimo minuto nel decreto omnibus approvato ieri sera, ha provocato un tonfo degli istituti di credito a Piazza Affari. L'indice principale della borsa è sceso del 2,12 per cento, peggio del resto d'Europa. Quello del settore bancario si è contratto di oltre il 7 e mezzo per cento, con una discesa della capitalizzazione di quasi 9 miliardi. Torna sui livelli di un mese fa, dopo una corsa dovuta alla pubblicazione delle trimestrali e ai buoni risultati negli stress test della Bce. Tra gli scivoloni maggiori il quasi -11% di Bper Banca e Mps. Banco Bpm, Mps, Fineco e Intesa Sanpaolo hanno lasciato sul terreno oltre l'8% di capitalizzazione, Unicredit poco meno del 6%. L'imposta si calcola sul margine di interesse, cioè la differenza tra interessi attivi e passivi. Una voce salita molto nei bilanci bancari a causa dell'incremento dei tassi di interesse della banca centrale. A essere tassato, al 40%, è l'incremento di questo margine, oltre una soglia che varia per il 2022 e il 2023. La tassa non potrà superare il 25% del patrimonio netto. Una società di investimenti, Jeffries, ha stimato il gettito in 4,9 miliardi di euro. Mentre gli utili netti dovrebbero scendere del 24% in media. L'impatto sul coefficiente patrimoniale Cet1 è di 60 punti base, definito «considerevole ma gestibile in un contesto di elevati coefficienti patrimoniali del settore».