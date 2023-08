Borse ancora su, senza Francoforte

Le Borse europee partono ancora in positivo, per il terzo giorno di seguito, in scia all'Asia e a Wall Street. Milano guadagna lo 0,3%, come Londra, poco meno Parigi.

Fa eccezione Francoforte, che dopo un inizio sopra la parità ha girato in leggero rosso.



Oggi dagli Stati Uniti sono attesi dati importanti sul Pil e sul lavoro. Quelli pubblicati nei giorni scorsi sono stati inferiori alle stime: un'economia a stelle e strisce eventualmente più debole del previsto induce il mercato a scommettere su una pausa nell'aumento del costo del denaro da parte della Federal Reserve.



A Piazza Affari vari osservati speciali, tra questi Tim, con il dossier sullo scorporo della rete e la partecipazione del Governo.

Poi i titoli auto, con le immatricolazioni europee in netto aumento a luglio, le banche ancora sul tema tassazione degli extraprofitti.



Gas infine in questi giorni tra alti e bassi, stamane in calo a 33,7 euro, i prezzi sembrano ancora influenzati tra le altre cose dalla possibilità di scioperi in Australia.