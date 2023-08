Borse contrastate: Milano maglia nera, in chiusura cede lo 0,93%

Seduta in calo per Piazza Affari che in chiusura cede lo 0,93%, appesantita dal calo di energetici e bancari. Male anche Londra, -0,44%, mentre Francoforte chiude sopra la parità, +0,14% e Parigi lascia lo 0,10%. Mista Wall Street in attesa dei verbali della Fed e dopo il dato sulla produzione industriale in rialzo a luglio dell'1%, oltre le stime. Il gas volatile, scende sotto i 38 euro al mwh, mentre i petrolio torna a 85 dollari al barile. Sui mercati restano i timori in arrivo dalla Cina, tra turbolenze del settore immobiliare e frenata dell'economia.

Fitch Ratings intanto ha abbassato le sue proiezioni a medio termine per il Pil per le 10 economie sviluppate esaminate nel suo Global

Economic Outlook trimestrale a causa dei grandi shock economici, dalla pandemia alla crisi del gas in Europa, che avranno un impatto negativo duraturo sul versante produttivo dell'offerta. Fanno eccezione l'Italia e la Francia per le quali le stime sono state alzate di 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all'1,2%.