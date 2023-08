Borse europee ancora in calo, maglia nera per Francoforte

Non c'è l'avvio in recupero promesso dai futures: segno meno per tutti i listini europei, Milano a -0,14%. La peggiore è Francoforte, a -0,55%, appesantita dal calo superiore alle attese della produzione industriale in Germania, che a giugno scivola dell'1,5%.

Negative anche le Borse asiatiche, con la sola eccezione di Tokyo, che chiude a +0,29%. Particolarmente penalizzati i listini cinesi - alla promessa di nuove misure di stimolo all'economia fatta venerdì dalla banca centrale non sono seguiti dettagli più precisi, cosa che aumenta lo scetticismo degli operatori. Mentre sui mercati delle materie prime resta sopra gli 86 dollari al barile il prezzo del petrolio, dopo i risultati del vertice Opec + in chiusura della scorsa settimana. Che ha ribadito: niente aumenti della produzione dei Paesi del cartello almeno fino al 2024, ma anzi un taglio unilaterale da parte della Russia di altri 300 mila barili al giorno. Mosse per contenere l'offerta e quindi sostenere i prezzi in una fase in cui la domanda globale, complice la ripartenza a rilento dell'industria cinese, resta sottotono.