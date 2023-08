Borse europee ancora negative

Ancora un avvio negativo per le Borse europee, che risentono ancora dell'onda lunga del calo di fiducia generato dal downgrade del debito americano da parte dell'agenzia di rating Fitch. Milano perde lo 0,73%, scendono tra i 6 e gli 8 decimi di punto percentuale gli altri listini principali.

Contrastate le Borse asiatiche, Tokyo chiude in netto calo, in rosso anche Seul mentre restano positive le Borse cinesi e quella di Hong Kong. E proprio a Hong Kong la giornata di oggi segna un passo importante nel complesso percorso di ristrutturazione dell'enorme debito del settore immobiliare cinese, con il ritorno alle contrattazioni dopo sedici mesi di una delle filiali del gruppo Evergrande, il colosso del settore arrivato a un passo dal fallimento nel 2021. Ritorno disastroso, con un calo di oltre il 46%, ma fondamentale per i termini dell'accordo della società con i creditori esteri.