Borse europee ancora positive, bene anche Wall Street

Accelerano al rialzo le Borse europee, dopo la buona apertura di Wall Street. Milano guadagna ora oltre l'1%, così come Parigi. Francoforte a +0,9, più lenta Londra che si ferma a +0,27%. A trainare il listino di Piazza Affari sono ancora alcuni titoli bancari - in testa Bpm a +3.4% - ma anche i tecnologici come STMicroelectronics, che beneficerà del sostegno al settore dei semiconduttori in arrivo dal decreto Omnibus.

Apertura positiva anche per Wall Street, con l'indice Dow Jones che sale di un punto percentuale e il Nasdaq a +1,2%. Qui la spinta arriva dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che a luglio risale leggermente - al 3,2% contro il 3 di giugno, dato più basso dal marzo 2021 - ma meno delle attese, rafforzando la speranza in un imminente stop ai rialzi dei tassi d'interesse.

E buone notizie sul fronte inflazione arrivano anche per l'Italia: nella lettura definitiva, l'Istat lima ancora al ribasso il dato di luglio, al 5,9%, contro il 6,4 del mese precedente.